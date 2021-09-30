Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов

Министерство обороны России в годовщину начала Битвы за Москву рассекретило ряд документов, рассказывающих об обороне курсантов под Малоярославцем, в том числе приведены донесения немецкой стороны. Соответствующая информация приведена на сайте ведомства, в разделе «Заслонили Родину собою».

Битва за Москву шла с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года и стала одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ в районе села Ильинское сумели две недели — с 5 по 18 октября — сдерживать наступление нацистов и выиграли время для укрепления подступов к Москве.

«Самые тяжелые бои состоялись в районе Ильинского, где противник (курсанты военных училищ) до последнего оборонялся в современных бункерах с бронекуполами. С уничтожением этого противника можно будет ожидать, что дорога на Малоярославец будет открыта», — говорится в донесении немцев.

В другом донесении группы армий «Центр» сказано, что командующий генерал и командир дивизии назвали эти бои «самыми тяжелыми за всю русскую кампанию» (с 22 июня 1941 года — прим.).

С советской стороны подвиг подольских курсантов описан в докладе командующему 43-й армией от начальника Подольского пехотного училища генерал-майора Смирнова. По состоянию на 16 октября он пишет, что захватчики пытались пробить позиции курсантов минометным огнем и ударами авиации. Затем немцы пехотой и танками одновременно с фронта и тыла штурмовали вдоль шоссе командный пункт советских бойцов.

В документах отмечается, что атака немецких захватчиков была отражена силами комсостава и батальоном 12-го стрелкового полка. В ходе этого боя командир батальона получил ранение, а комиссар погиб.

«Из всего батальона к вечеру удалось собрать и сформировать одну роту. <...> После отражения атаки на командный пункт противник своими танками и пехотой атаковал с тыла район обороны 8-й роты. Атака была отражена, причем было подбито два танка», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что Минобороны обнародовало документы о тактике советских танкистов на Курской дуге.