Сербия потребовала немедленно отвести отряды полиции с севера Косова

Президент Сербии Александр Вучич требует немедленного отвода всех отрядов косовской полиции от линии между Косовом и Центральной Сербией, сообщает ТАСС.

Глава Сербии заявил, что страна продолжит настаивать на сохранении мира, полной безопасности стабильности, а также полной безопасности сербского народа в Косове.

«Наше решение — отвод всех отрядов с севера Косова и Метохии, возвращение к предыдущему состоянию, а после этого — переговоры в Брюсселе», — заявил Вучич.

Он добавил, что власти Косово не исполняют Брюссельские соглашения и призвал страны Евросоюза повлиять на них.

20 сентября на границе Сербии и Косово произошло обострение. Косовский спецназ занял переходы на административной линии с Центральной Сербией, что вызвало возмущение жителей Сербии, которые устроили протесты около границы.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве Евросоюза.

Ранее президент Сербии назвал причину невступления в ЕС.