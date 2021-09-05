Минобороны Гвинеи объявило о проведении операций против мятежников

Минобороны Гвинеи сообщило о проведении операций против мятежников, которые атаковали президентский дворец в Конакри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Операции по обеспечению безопасности и зачистке продолжаются в целях восстановления порядка и мира. Президент республики и главнокомандующий Альфа Конде, а также правительство страны призывают людей к спокойствию и бдительности на протяжении всей военной операции», — сказано в сообщении минобороны Гвинеи.

При этом в оборонном ведомстве ничего не сообщили о местонахождении главы государства, в то время как лидер мятежников полковник Мамади Думбуя ранее объявил, что президент Конде арестован и находится в руках у подчиняющихся ему подразделений.

5 сентября в столице Гвинейской Республики с раннего утра сообщалось об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе.