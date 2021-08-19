На форуме «Армия-2021» покажут андроида, способного принять облик любого человека

Фестиваль робототехники, где будут показаны новейшие отечественные разработки, впервые пройдет в рамках форума «Армия». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оргкомитет выставки.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа. На фестивале робототехники «РобоАрмия» будут показаны передовые разработки ученых со всей страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии.

«Среди экспонатов выставки — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле», — рассказали в оргкомитете.

В числе 60 участников — ведущие вузы России, также достижения представят международные научные лаборатории и технопарки.

Ранее сообщалось, что Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов на форуме «Армия-2021».