Пьяный россиянин с пистолетом и угрозами вырвал у инвалида из рук пакет с едой

Житель Тверской области отправился под стражу после обвинений в разбое в отношении инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, мужчина из города Кимры 21 мая подошел к инвалиду и, угрожая похожим на пистолет предметом, вырвал у мужчины пакет с едой, после чего похитил содержимое другого пакета и скрылся. Подозреваемый в нападении находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под арестом.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области», – поделились в ведомстве.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на очевидцев, после произошедшего местные жители сами купили продукты и принесли их пострадавшему.

До этого в Екатеринбурге педагога обвинили в изнасиловании девочки-инвалида. По данным источника, она пришла в гости к мужчине. В какой-то момент он усадил ребенка на колени, после чего она потеряла сознание и очнулась только когда ее уже насиловали.

Ранее в Краснодаре россиянка стала инвалидом после операции на ноге за 100 тыс. рублей.