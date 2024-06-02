Ивлеева откроет бар азиатской кухни после «голой вечеринки»

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева откроет бар с азиатской кухней Nudles. Об этом сообщили на странице заведения во «ВКонтакте».

Открытие ресторана пройдет с 7 по 8 июня. В меню будут представлены блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

«Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлевой», — сообщили представители бара.

Информация о том, что Ивлеева планирует открыть бар, появилась в марте. Тогда СМИ заподозрили, что блогерша хочет создать заведение по мотивам «голой» вечеринки в центре Москвы. В меню бара можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями».

При этом ресторатор Александр Пичугин заявлял, что бар Nudles полностью ему принадлежит. Предприниматель объяснил, что действительно планировал открыть с Ивлевой совместный бизнес, но проект решили заморозить.

В 2022 году Пичугин и Ивлеева стали соучредителями ООО «Блеск» и собирались вместе открыть кафе. Этого не произошло, но юридическое лицо не было ликвидировано — в декабре 2023 года там обновились данные Ивлеевой, а в марте 2024 года компания получила разрешение на продажу алкоголя.

Ранее Ивлеева снялась в монастыре после скандала с «голой вечеринкой».