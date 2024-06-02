На Украине зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры

Портовая инфраструктура в одном из городов Украины получила повреждения. Об этом сообщается на официальной странице Военно-морских сил (ВМС) страны в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении отмечается, что объекты получили урон вследствие удара. Однако другие подробности о случившемся представители украинских войск уточнять не стали. В том числе это касается названия поврежденной гавани и ее местонахождения.

Ночью 2 июня украинское издание «Общественное» сообщило, что в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) произошли несколько взрывов. В то же время в нескольких областях Украины, включая Одесскую и Николаевскую, сработали сирены воздушной тревоги. Кроме того, особый режим объявили на территории Харьковской области.

Днем в пяти регионах страны вновь объявили воздушную тревогу. О возможной опасности предупредили жителей Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областей.

По данным издания «Общественное», тогда же в городе Одессе произошел взрыв. Но иная информация о ситуации в населенном пункте не поступала.

Ранее на Украине зафиксировали повреждение сразу двух гидроэлектростанций (ГЭС).