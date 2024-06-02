В Перми девочка искупалась в фонтане и лишилась фаланги пальца ноги

Ребенок из Перми попал в больницу после купания в фонтане. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1».

Инцидент произошел в фонтане на Эспланаде. По словам очевидцев, ребенок находился внутри объекта, в этот момент на девочке не было обуви. В какой-то момент палец ноги застрял в решетке. В результате ребенку оторвало фалангу пальца.

После произошедшего на место приехали медики. Они оказали пострадавшей всю необходимую помощь и госпитализировали. О состоянии ребенка не сообщается. Как сообщает ProPerm.ru, подобные случаи, связанные с травмированием детей в местных фонтанах, уже происходили.

«В 2019 году даже вызывали подрядчика, чтобы в конструкцию фонтана внесли изменения, чтобы сделать его более безопасным», – сообщается в публикации.

До этого в Ленобласти 12-летний школьник лишился части пальца во время катания на карусели. Ребенок засунул его между подвижным и неподвижным элементами конструкции. В результате руку зажало. В детской больнице пострадавшему оказали всю необходимую помощь.

Ранее в Воронеже ребенок распорол ногу до кости на детской площадке, играя в футбол.