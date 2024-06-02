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В Париже выставили гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине»

В Париже у Эйфелевой башни разместили гробы погибших на Украине французов

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Gonzalo Fuentes/Reuters

В Париже полицейские арестовали авторов экспозиции у Эйфелевой башни с пятью пустыми гробами, обернутыми во французские флаги, и плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине». Об этом пишет газета Le Figaro.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 июня в 9 утра (10 по мск) рядом с Эйфелевой башней. По данным экспертизы, гробы были наполнены гипсом.

«Были найдены и взяты под стражу три человека, стоявшие за этой операцией: водитель фургона, на котором перевозились гробы, и два его сообщника», — отмечается в материале.

По информации газеты, за акцией стояли граждане Болгарии, Украины и Германии. Парижская прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. Задержанные арестованы, возбуждено уголовное дело по факту «преднамеренного совершения насилия».

31 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первая группа французских военных инструкторов направилась на Украину для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, когда Макрон намерен объявить об отправке военных на Украину.

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