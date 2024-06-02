Синоптик рассказал о дождливой погоде в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Москве ближайшие дни установится дождливая погода. Об этом сообщает RT.

По его словам, в воскресенье, 2 июня, на юго-востоке Москвы и Подмосковья ожидается гроза. После этого немного спадет температура. На следующей неделе ожидается достаточно свежая погода, рассказал синоптик, в пределах +21...+26 °С.

Ильин добавил, что до четверга ожидается дождливая погода, в пятницу, 7 июня, осадков не будет.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый день лета в Москве установил температурный рекорд.

Он отметил, что до этого самое теплое 1 июня было в 1995 году — плюс 28,8. Однако за всю метеоисторию Москвы рекорд остается за 1921 годом — плюс 33,1.

1 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в Москве начнется с открытия купального сезона. По словам синоптика, вода в столице прогрелась до +21°C.

Также Тишковец сообщил, что аномальное количество осадков выпало в Подмосковье и Москве 31 мая. Он также подчеркнул, что в подмосковном Красногорске зафиксировано выпадение 28 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы.

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