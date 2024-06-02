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Путин поблагодарил узбекского министра за вкусные фрукты

Путин перед переговорами в Ташкенте поблагодарил министра за вкусные фрукты

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства среднеазиатской республики за вкусные фрукты. Кадры с благодарностью глав РФ показали в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — обратился Путин к главе узбекского минсельхоза Иброхиму Абдурахмонову во время церемонии официальной встречи перед переговорами с Мирзиеевым в резиденции «Куксарой».

До этого Путин поблагодарил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева за теплый прием и выразил уверенность в том, что договоренности, которые были достигнуты во время визита российской делегации в Узбекистан, открывают большие возможности для совместных проектов двух стран.

Путин также заявил, что Россия и Узбекистан имеют большое количество совместных планов в сферах промышленности и энергетики. По словам российского президента, для их реализации создан фонд в объеме $500 млн, из которых $400 млн приходятся на российскую сторону.

Ранее Путин уточнил, сколько РФ инвестировала в экономику Узбекистана.

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