В Тверской области сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар

В Тверской области ликвидировано открытое горение на лодочной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

«В 13:59 открытое горение было ликвидировано», — говорится в публикации.

Уточняется, что сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

До этого сообщалось, что в центре Томска загорелось здание.

2 июня МЧС республики Коми сообщило, что при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухте пострадали три человека. Причиной возгорания стало проведение подрядной организацией плановых технических работ.

В этот же день поезд проехал сквозь охваченный пожаром лес в Бурятии. Инцидент произошел в Муйском районе, где ранее ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На кадрах из кабины машиниста заметно, как поезд едет по рельсам и не останавливается. В этот момент по обе стороны от средства передвижения можно увидеть огонь и большое количество дыма.

Ранее в Татарстане трое подростков на мотоциклах попали под поезд.