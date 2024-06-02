Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар

МЧС: открытое горение ликвидировали в Тверской области на лодочной станции

В Тверской области ликвидировано открытое горение на лодочной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

«В 13:59 открытое горение было ликвидировано», — говорится в публикации.

Уточняется, что сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

До этого сообщалось, что в центре Томска загорелось здание.

2 июня МЧС республики Коми сообщило, что при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухте пострадали три человека. Причиной возгорания стало проведение подрядной организацией плановых технических работ.

В этот же день поезд проехал сквозь охваченный пожаром лес в Бурятии. Инцидент произошел в Муйском районе, где ранее ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На кадрах из кабины машиниста заметно, как поезд едет по рельсам и не останавливается. В этот момент по обе стороны от средства передвижения можно увидеть огонь и большое количество дыма.

Ранее в Татарстане трое подростков на мотоциклах попали под поезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами