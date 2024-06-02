Минфин США пообещал препятствовать развитию военно-промышленного комплекса РФ

Страны Запада намерены препятствовать развитию военно-промышленного комплекса России при помощи усиления экспортного и санкционного контроля. Об этом написал заместитель министра финансов США Уолли Уолли Адейемо в материале для Financial Times.

По мнению автора, назначение на должность министра обороны России экономиста Андрея Белоусова говорит о том, что экономика страны сфокусирована на военном производстве.

«Это прямой результат целенаправленных усилий США и наших партнеров по использованию [режимов] по контролю за санкциями и экспортом для причинения ущерба военно-промышленному комплексу России», — считает Адейемо.

В материале подчеркивается, что Соединенные Штаты и их союзники намерены «засыпать песок в шестеренки российской военной машины» при помощи ограничения возможностей экспорта военных компонентов. Вашингтон не должен допустить, чтобы в Россию попадали чувствительные товары двойного назначения, говорится в тексте.

«Мы понимаем, что это непростая работа, которая требует времени. Эти действия в краткосрочной перспективе могут сказаться на прибыли, особенно тех предприятий, которые имеют давние отношения с Россией. Но мы должны ясно понимать, что амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти», — пишет Адейемо.

«Набравшаяся смелости Россия» обойдется западным компаниям и мировой экономике дороже, чем принятие санкционных мер против Москвы сегодня, отмечается в статье.

До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса сообщил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ.

Ранее G7 пригрозила санкциями тем, кто помогает РФ с оборудованием для ВПК.