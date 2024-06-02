Панарин высказался о вылете «Рейнджерс» из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин кратко высказался о вылете команды из Кубка Стэнли после поражения в серии от «Флориды Пантерз». Его слова приводит New York Post.

«Я скажу, что мы хорошая команда, которая все оставила на льду. Эти игры были настолько равными», — заявил он.

Шестая встреча прошла в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в присутствии 19 865 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1. В составе победителей отличились 27-летний американский нападающий Сэм Беннетт, который отличился в первом периоде с передачи 30-летнего форварда Эвана Родригеса, а также россиянин Владимир Тарасенко, забросивший победную шайбу в третьем игровом отрезке с передач Антона Лунделля и Ээту Луостаринена.

У проигравшей команды единственный гол на счету 32-летнего Панарина, отличившегося в формате 6х5 с передач Винсента Трочека и Адама Фокса.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу команды из Флориды. В финале Кубка Стэнли «пантеры» сыграют с победителем пары «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», где после пяти игр со счетом 3-2 в серии ведет канадская команда.

Ранее в «Рейнджерс» похвалили российского голкипера «Флориды».