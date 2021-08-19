Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что США накачивают Украину ненужным им вооружением и поддерживают рост экстремизма в стране. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По его словам, Вашингтон привел к власти на Украине лояльных ему лиц.

«Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал Патрушев.

Он считает, что Украина движется к распаду, а США в определенный момент забудет о своих сторонниках там, как это было в Кабуле.

«Спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», — заявил секретарь Совбеза РФ.

Он также отметил, что Киев стремится стать членом НАТО, «угоднически прислуживая интересам заокеанских покровителей».

Ранее Пентагон объявил, что готов выделить Украине еще $250 млн в рамках поддержки безопасности государства и «защиты от российской агрессии».