Талибы* ведут переговоры с правительством о мирном входе в Кабул

Руководство радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) приказало своим боевикам пока не входить в Кабул, сообщает The Guardian.

«Пока не наступит переходный период, ответственность за безопасность Кабула несет афганское правительство», — говорится в сообщении движения.

Представители радикалов также подчеркивают, что не хотят, чтобы гражданские лица «были ранены или убиты». Однако при этом отмечается, что они не договорились о прекращении огня с правительственными войсками.

Ранее сообщалось, что боевики двинулись в сторону афганской столицы. Однако власти Афганистана опровергли эти сообщения, заявив, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет». Они также отметили, что военные сотрудничают с международными силами для обеспечения безопасности.

Сами талибы призвали своих бойцов воздержаться от насилия, а также разрешить безопасный проход всем, кто захочет покинуть город. Женщин попросили направить в безопасные зоны.

Движение контролирует все пограничные переходы Афганистана. Покинуть страну теперь можно только из аэропорта Кабула.