Шойгу: в России должна быть профессиональна армия

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту. Об этом сообщает РИА «Новости».

«<…> У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что у человека должна быть любовь к Родине к военной профессии, но каждый должен стремиться к этому самостоятельно.

Шойгу подчеркнул, что в российских войсках проводятся наборы по всей территории страны, в том числе и по контракту, реконструируются учебные заведения, проводятся выездные комиссии по приему в вузы.

Он отметил, что «поступить к нам не так просто». По словам Шойгу, конкурс в Рязанское училище ВДВ сегодня составляет около 17 человек на одно место.

Ранее Шойгу заявил, что уровень доверия к Вооруженным силам России в обществе колеблется в диапазоне от 79% до 86%.