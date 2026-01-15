Размер шрифта
Турчанка заявила, что является биологической дочерью Трампа

OC: женщина в Турции заявила, что Трамп ее биологический отец
hurriyet.com.tr

Жительница Турции заявила, что является биологической дочерью президента США Дональда Трампа, и добивается проведения ДНК-теста для подтверждения своего происхождения, пишет Oddity Central.

55-летняя Неджла Озмен утверждает, что узнала о своем возможном родстве с американским политиком в 2017 году. По ее словам, тогда мать сообщила ей, что она была усыновлена. Согласно рассказу Озмен, ее приемная мать ранее пережила выкидыш, после чего к семье обратилась американка по имени София и передала им ребенка, заявив, что девочка родилась от Трампа, с которым она якобы была в отношениях.

Неджла заявляет, что не стремится к конфликту или публичному скандалу и лишь хочет установить истину. Она подчеркнула, что рассчитывает на добровольное согласие президента США предоставить образец ДНК для проведения генетической экспертизы.

В качестве косвенных аргументов Озмен указывает на внешнее сходство с Трампом и его детьми, а также на, по ее мнению, несоответствия в собственных документах гражданского состояния. При этом она признает, что не располагает прямыми доказательствами.

В сентябре 2025 года семейный суд в Анкаре отклонил ее ходатайство о проведении теста на отцовство, указав на недостаточность представленных доказательств. Турецкое законодательство требует наличия убедительных оснований для назначения ДНК-экспертизы, особенно в случаях, затрагивающих иностранных граждан.

После отказа суда Озмен подала апелляцию, а также направила несколько обращений в посольство США в Турции и в американские судебные инстанции. В настоящее время она ожидает официального ответа.

Ранее Трамп уволил директора по цифровому контенту, оказавшись затролленым в TikTok.

