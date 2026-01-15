Размер шрифта
Общество

Житель США, оскорбивший Трампа, собрал сотни тысяч долларов пожертвований

Оскорбившему Трампа сотруднику завода Ford пожертвовали почти $500 тысяч
Evelyn Hockstein/Reuters

Сотрудник завода Ford в американском штате Детройт Ти Джей Сабула, которого отстранили от работы за оскорбление президента США Дональда Трампа, за сутки собрал порядка $500 тыс. в качестве пожертвований. Об этом свидетельствуют данные со страницы сбора на платформе GoFundMe.

В описании к сбору Сабула охарактеризован как патриот своей страны. Пользователям предлагается финансово помочь мужчине в связи с его отстранением от работы после конфликта с Трампом.

К текущему моменту было совершено более 21 тыс. пожертвований. Всего за 22 часа удалось собрать более $480 тыс., при этом итоговая цель составляет $800 тыс.

13 января портал TMZ сообщил, что во время визита американского лидера на завод Ford в штате Детройт один из его сотрудников во всеуслышание назвал Трампа «защитником педофилов». В ответ глава государства показал обидчику неприличный жест.

Комментируя произошедшее, директор по связям с общественностью администрации президента США Стивен Ченг заявил, что реакция хозяина Белого дома была «адекватной и недвусмысленной». 14 января газета The Washington Post написала, что оскорбившего Трампа мужчину временно отстранили от работы.

Ранее Трамп оскорбил Зеленского.

