Российский тренер сказал, что новый наставник «Спартака» получит компенсацию и улетит

Юран заявил, что новый тренер «Спартака» Карседо не будет биться за команду

Российский тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от работы испанца Хуана Карседо на посту наставника московского «Спартака», заявив, что специалист не будет биться за команду, передает «Российская газета».

«Не будет иностранец биться за клуб, ромбик. Вот кого сейчас «Спартак» взял? Очередного иностранца. Результата не будет. Ему выплатят компенсацию — и он улетит», — сказал Юран.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее Карседо впервые обратился к фанатам «Спартака».