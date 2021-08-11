ВВС России проведут в конце августа масштабное учение

Военно-воздушные силы РФ проведут масштабное учение «Запад-2021» с привлечением более 450 летательных аппаратов, сообщил командующий ВВС - заместитель главнокомандующего Воздушно­-космическими силами генерал­-лейтенант Сергей Дронов газете «Красная звезда».

«В конце августа на аэродромах Западного военного округа спланировано учение по специальным видам обеспечения ВКС», — сказал представитель ВВС.

По его словам, в ходе маневров военные отработают вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе дальней и беспилотной авиации. При этом впервые будет проведен войсковой ремонт авиационной техники средствами мобильных технико-эксплуатационных частей с привлечением ремонтных бригад предприятий промышленности.

Раннее в 20 км от границы с Афганистаном завершились совместные учения с участием военных России, Таджикистана и Узбекистана, проходившие на полигоне Харб-Майдон. В них приняли участие 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, порядка 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

В ходе маневров впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе опыта, полученного в Сирии.