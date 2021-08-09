WSJ: российский самолет Checkmate призван вызвать геополитическую «головную боль» у США

Россия попытается посоревноваться с США в воздухе и на геополитической арене при помощи нового легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate или Су-75. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что Checkmate стал вторым в мире однодвигательным истребителем, который оснащен самыми совершенными системами управления. Первый – F-35 Lightning II производит американская компания Lockheed Martin Corp.

Отмечается, что Checkmate призван вызвать геополитические головные боли у США.

Американский самолет продают 15 странам мира, в том числе Японии и Израилю. Это обеспечивает Вашингтон и помогает продвигать безопасность и дипломатические цели США.

В публикации утверждается, что с помощью Checkmate Россия стремится оспорить стратегические рычаги воздействия США. Но эту мысль опровергают официальные представители России, охарактеризовав самолет как коммерческий проект.

«Нет необходимости искать геополитическую повестку дня за нашим новым легким тактическим истребителем. Фактическая причина намного проще: на современном военном рынке существует высокий естественный спрос на самолеты этого класса», — рассказал изданию генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемизов.

Он добавил, что один Checkmate будет продаваться за $30 млн, в то время как F-35 стоит $120 млн за один самолет.

Ранее филиал компании «Сухой» — «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина» приступил к созданию первого опытного образца нового истребителя Checkmate.