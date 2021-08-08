В Армении разбился автомобиль с российскими военными

На автотрассе Гюмри-Ереван произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий российской военной базы в Армении, еще четверо военных РФ были ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Инцидент произошел около 7.00 в воскресенье в районе населенного пункта Талин.

По данным ЮВО, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением личного автомобиля, после чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту аварии.

Ранее один российский военный погиб, и еще два военнослужащих РФ пострадали при ДТП в Сирии.