Талибы* взяли под контроль афганскую провинцию Джаузджан

Северная провинция Афганистана Джаузджан полностью перешла под контроль движения «Талибан» (организация запрещена в России), сообщает агентство Pajhwok Afghan News со ссылкой на заместителя губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиа.

Он рассказал, что правительственные силы в настоящее время отступили в район в 15 км к востоку от Шибергана, столицы провинции.

Кроме того, агентство со ссылкой на источник сообщает, что в ходе столкновения был убит начальник тюрьмы Джаузджана полковник Мунавар Омари.

Ранее Минобороны Афганистана сообщало о ликвидации «теневого губернатора» «Талибана» Абида Мавлави вместе с 14 другими террористами. Согласно заявлению оборонного ведомства, участников движения уничтожили на их собрании в городе Заранж провинции Нимиц.

До этого радикальное исламистское движение заявило о захвате города Зарандж — центра провинции Нимруз на юго-западе Афганистана. Кроме того, в социальных сетях появилось видео захвата боевиками некоторых районов Заранджа. По данным Reuters, большая часть города перешла под контроль «Талибана» без какого-либо сопротивления.