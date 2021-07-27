Зеленский высказался о смене главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский оценил смену главнокомандующего Вооруженных сил (ВС) страны и другие кадровые перестановки. Об этом сообщает сайт главы государства.

По словам украинского лидера, сфера обороны страны «должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями».

Он также отметил, что ждет, что на всех уровнях в ВС, Минобороны и в структурах сектора безопасности «будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты» государства.

«Ожидаю от руководства министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного — как на профессиональном, так и на социальном уровне», — добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский принял решение отправить в отставку главкома ВС Украины Руслана Хомчака, его должность занял командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.