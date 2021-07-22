Минобороны пообещало грандиозный салют в Петербурге на день ВМФ

В День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте будет запущено более 2,5 тыс. фейерверочных изделий, сообщается на сайте Минобороны.

«Среди них: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и другие. Они будут запущены в течении 10 минут с помощью комбинированных пусковых установок калибров от 105 до 310 мм, установленных на автомобилях КамАЗ. Всего для салюта привлечено порядка 20 салютных установок», — сказано в заявлении.

В министерстве добавили, что одним из самых ярких моментов станет салют в виде Государственного флага Российской Федерации из специального пускового комплекса.

Салют будет произведен 25 июля в 22.30 с двух точек в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в военно-морском параде в Петербурге.