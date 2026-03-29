Эксперт предупредил, что мошенники узнает о вас из открытых источников

Эксперт Луганский: даже безобидные посты могут быть опасны
OSINT (поиск информации по открытым источникам) доступен каждому человеку, а результат в целом зависит от его аналитических способностей. Имеются в виду не так называемые сервисы пробивов, то есть различные боты, агрегирующие информацию, которая утекла в сеть. Речь идет о сведениях, которые человек сам оставляет в интернете. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Луганский, продакт-оунер UserGate uFactor.

«Самое простое — это информация о человеке в его соцсетях. Когда он выкладывает несколько изначально несвязанных фактов из своей жизни в ленту, другие могут на их основе получить сведения о работе, хобби, путешествиях, культурной жизни и так далее», — объяснил он.

Совмещая и анализируя эти данные, зная имя и фамилию и, например, никнейм человека, можно поискать информацию по каким-то смежным, дополнительным источникам, другим соцсетям, группам и каналам в мессенджерах. Это позволяет составить довольно четкий портрет большого количества людей, которые просто используют соцсети. И это информация, которую мы сами о себе выкладываем, делясь с друзьями и подписчиками.

«Как информация используется злоумышленниками? Например, чтобы составить таргетированную атаку, это уже довольно значимый базис. А зная номер телефона, можно понять, какими банками человек пользуется», — поделился эксперт.

Незаконные инструменты, агрегирующие информацию о пользователе, помогают дополнительно расширить знание о человеке, понять, какими магазинами и сервисами он пользуется. Фрагментарно это может быть абсолютно незначимая информация, но для составления суммарного портрета она бывает очень важна.

«Чтобы снизить риски, необходимо контролировать и анализировать все, что вы выкладываете в соцсети и пишете в паблике. Вероятно, отказаться полностью от привычной жизни в сети мы не захотим, да и не сможем, но вполне в наших силах контролировать, что и как мы публикуем и подаем в публичном поле. И не забывайте, что «человек социальный» и есть самый главный помощник злоумышленника», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредилиоб опасности утечки данных при продаже или выбрасывании гаджетов.

 
