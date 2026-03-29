В селе Белгородской области детонировал украинский беспилотник

Гладков: мужчина пострадал при детонации БПЛА в селе Красный Октябрь

Украинские войска с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали село Красный Октябрь в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате детонации дрона пострадал мирный житель.

«Мужчине с осколочным ранением голени оказана медицинская помощь в городской больнице №2 в Белгороде. Лечение продолжит в амбулаторных условиях», — говорится в заявлении.

Гладков добавил, что информация об иных последствиях удара в данный момент уточняется.

В ночь на 29 марта украинский БПЛА атаковал автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Транспортное средство загорелось. Очевидцы пытались потушить огонь, но в этот момент по машине ударил второй беспилотник. В результате один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Губернатор региона выразил соболезнования близким мужчины.

27 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по частному дому в селе Вознесеновка, также расположенному в Белгородской области. Из-за действий украинских войск пострадали мать и ее семилетняя дочь. У женщины диагностировали баротравму, у ребенка — слепое осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.

Ранее в Белгородской области гражданский автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ.