Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) списывает существенные потери на «сердечную недостаточность» как причину гибели солдат. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Уточняется, что речь идет о ситуации в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, понесшей такие потери в районе села Храповщина Сумской области.

«Родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию», — добавил источник.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удары по расположениям украинских войск в Харьковской области. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, цели находились в поселке Печенеги. Сколько именно украинских солдат было ликвидировано, в силовых структурах не уточнили.

Сообщалось также, что морские пехотинцы на Добропольском направлении ликвидировали группу военнослужащих ВСУ. Отмечалось, что украинские военные допустили серьезную ошибку, двигаясь по открытой местности без наблюдения за воздушной обстановкой.

Ранее российский боец рассказал об отводе ВСУ, потерявших немецкий ЗРК.