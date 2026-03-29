Джей Ди Вэнс по опросам лидирует среди преемников Трампа

Вэнс лидирует в опросе конференции CPAC о преемнике Трампа на выборах 2028 года
Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал самым популярным кандидатом на предстоящих американских президентских выборах среди американских консерваторов, согласно неформальному опросу среди участников конференции CPAC. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кого вы предпочитаете на республиканских праймериз? Джей Ди Вэнс - 53%, [госсекретарь США] Марко Рубио - 35%», — приводятся результаты опроса.

Отмечается, что республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку нынешний президент Штатов Дональд Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.

При этом Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на предстоящих выборах. В июле госсекретарь назвал вице-президента отличным кандидатом от республиканцев.

До этого СМИ сообщили о расколе в администрации Трампа из-за Ирана. Отмечается, что в окружении американского лидера сформировались два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Как утверждает Bild, американский президент, по всей видимости, больше поддерживает Рубио. По версии издания, Вэнс оказался в менее выгодном положении из-за своей более осторожной позиции по отношению к Ирану.

