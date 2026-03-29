СМИ: Пентагон готовится к «вылазкам» сухопутных войск в Иране

Пентагон проводит подготовку к возможным сухопутным операциям вооруженных сил Соединенных Штатов в Иране, которые могут продлиться в течение нескольких недель. Об пишет газета The Washington Post (WP).

«Если президент [США] Дональд Трамп одобрит эти планы, подобные действия ознаменуют новый этап войны, который может оказаться значительно опаснее для американских войск, чем первые четыре недели», — говорится в публикации.

В публикации также указывается, что возможные сухопутные операции ВС США не будут иметь характер «полномасштабного вторжения». По информации журналистов, они скорее «могут включать в себя вылазки с участием спецназа и обычных сухопутных войск».

По словам источников, целью этих операций, в частности, может быть захват иранского острова Харк или уничтожение вооружений в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива. Один из источников допустил, что на выполнение этих задач потребуется «пара месяцев».

28 марта США подтвердили переброску морпехов на Ближний Восток. Отмечается, что 3,5 тыс. солдат прибыли в регион на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Трамп, по данным американских СМИ, в настоящее время ищет способ выйти из конфликта через переговоры, не исключая эскалации при их срыве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предрекли эскалацию войны в Иране.

 
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
