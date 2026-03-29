Мадуро передал сторонникам послание из американской тюрьмы

Мадуро заявил сторонникам, что они с женой в порядке, тверды и спокойны
Eduardo Munoz/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, обратился к своим сторонникам. В его соцсетях впервые за долгое время появилось сообщение, в котором он поблагодарил за поддержку и заявил, что они с женой Силией Флорес «в порядке, тверды и спокойны», пишет РИА Новости.

Мадуро рассказал, что получает письма и молитвы от граждан Венесуэлы и «людей доброй воли по всему миру». По его словам, каждое слово любви и поддержки укрепляет его с женой духовно, придает «моральную силу и внутреннюю стойкость».

«Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — говорится в послании, опубликованном от имени венесуэльского лидера.

В своем обращении Мадуро также призвал к укреплению мира, национального единства и диалога. Он подчеркнул, что страна должна двигаться по пути «примирения и уважения».

Мадуро и Флорес были захвачены в ночь на 3 января во время военной операции США в Венесуэле. Их обвинили в наркотерроризме, а также в «разграблении богатств Венесуэлы» и доставили для суда в Нью-Йорк.

Второе заседание по делу Мадуро и его жены состоялось 26 марта. Президент Венесуэлы появился на суде в тюремной робе, а его ноги были закованы в кандалы. Центральной темой разбирательств было препятствие американскими властями оплаты юридических услуг для Мадуро и Флорес. Судья Элвин Хеллерстайн заявил, что не намерен прекращать дело по требованию защиты.

Ранее СМИ сообщили, что по ночам из камеры Мадуро доносятся крики с жалобами.

 
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
