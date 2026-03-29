Украина не выполнила более десяти условий для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала европейцев. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В издании обратили внимание, что ряд ведущих европейских политиков, в том числе глава евродипломатии Кая Каллас, преждевременно хвалили Киев и заявляли о «значительном прогрессе» Украины на пути к членству в ЕС. Однако независимые исследовательские институты и центры дали более сдержанную оценку, говорится в статье.

«Украина <…> не выполнила более десяти требований ЕС для процесса сближения в прошлом году», — отметили авторы материала.

В частности, ЕС требовал, чтобы Специальной антикоррупционной прокуратуре разрешили начать расследование в отношении коррумпированных «слуг народа», но результата по-прежнему нет. То же самое касается критикуемой ЕС практики автоматически прекращать разбирательства против подозреваемых в коррупции после истечения сроков предварительного расследования, что дает карт-бланш «для бюджетных воров», указали в BZ.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС в 2027 году. Она заявила, что Евросоюз не может назвать конкретную дату членства Украины в объединении. При этом фон дер Ляйен добавила, что Киев находится на правильном пути и проводит необходимые реформы, чтобы модернизировать страну.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен предоставить стране конкретную дату членства, если действительно хочет видеть ее внутри сообщества.

