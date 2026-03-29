Камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

По данным специалистов, на вулкане продолжается взрывное извержение, сопровождаемое мощной газопаровой активностью. В северной части лавового купола растет новый блок лавы, а выбросы пепла достигают значительной высоты и распространяются к востоку от вулкана.

Отмечается, что в любой момент возможны новые выбросы пепла на высоту до 12 км. Активность Шивелуча представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок, поэтому для него установили «красный» код авиационной опасности.

До этого сообщалось, что 28 марта после выброса пепла на высоту более 11 км небольшое количество вулканического пепла выпало в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен примерно в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

Ранее вулкан Шивелуч выбрасывал пепел на высоту до 8 км и вызывал взрывы, слышимые в поселке Ключи.