Общество

Врач развеяла популярное заблуждение о влиянии синего света на зрение

Врач Баяндина: опасен не синий свет, сколько расстояние от телефона до глаз
Arsenii Palivoda/Shutterstock/FOTODOM

К 2050 году почти половина населения Земли будет страдать близорукостью — следует из отчета Национальной академии наук США. Вопреки распространенному мнению, качество зрения ухудшается не из-за синего света от гаджетов, а из-за расстояния от них до глаз. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-офтальмолог клиники Атрибьют Екатерина Баяндина.

Доктор объясняет, что главная доказанная проблема синего света заключается в его мощном воздействии на наши биологические часы, а не на остроту зрения:

«Действительно, были проведены лабораторные исследования, в ходе которых изолированные клетки сетчатки подвергались воздействию экстремальных доз синего света, что приводило к их гибели. Но в реальной жизни интенсивность синего излучения от смартфонов примерно в тысячу раз слабее, чем от естественного дневного света. То есть экраны не излучают достаточно энергии, чтобы навредить зрению. Но свет в коротковолновом сине-голубом спектре эффективно подавляет выработку мелатонина – нейрогормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Использование гаджетов вечером обманывает мозг, имитируя дневной свет, что физиологически удлиняет фазу засыпания и снижает качество ночного отдыха».

Однако, как утверждает врач, убеждение, что работа с гаджетами ухудшает зрение не беспочвенно:

«Смартфоны и компьютеры оказывают прямое влияние на зрение, но не из-за синего света, а из-за расстояния от глаз до экрана. Смартфоны держат ближе к лицу, что создает дополнительную нагрузку на аккомодационную систему глаза, ответственную за фокусировку на объектах разного расстояния. Дело в том, что наши глаза эволюционно созданы смотреть вдаль. Чтобы часами держать фокус на смартфоне, цилиарная мышца внутри глаза работает на пределе. Сначала мышца просто «застывает» в напряжении – это спазм аккомодации, или ложная близорукость. Но если этот марафон продолжается годами, организм начинает менять анатомию: глазное яблоко физически удлиняется, чтобы адаптироваться к нагрузке. Именно в этот момент временная усталость превращается в истинную близорукость».

По словам Баяндиной, такой механизм воздействия характерен не только для гаджетов, но и для книг, которые считают более безопасными для глаз.

«Если держать книгу на близком расстоянии от глаз, то эффект будет таким же, как и от работы со смартфонами, — объясняет врач. — Кроме того, мелкий шрифт и низкая контрастность усиливают напряжение глаз вне зависимости от того, читаете вы книгу или смотрите в экран».

Доктор предупреждает, что независимо от того, какое устройство используется, продолжительная концентрация внимания к объекту без перерывов и смены активности приведет к развитию синдрома зрительной усталости.

А чтобы сохранить остроту зрения, врач рекомендует располагать монитор компьютера на расстоянии вытянутой руки, желательно через каждые 20 минут делать паузу и смотреть вдаль на 20 секунд, чтобы цилиарная мышца рассла блялась, а также не работать за ярким экраном в темноте.

