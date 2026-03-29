29 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 марта в России поздравления с профессиональным праздником принимают военные юристы. Ценители музыки празднуют Всемирный день фортепиано. Православные верующие чтут память преподобной Марии Египетской, а западные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Пальмовое воскресенье. Какие еще даты и праздники приходятся на 29 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 марта

* День специалиста юридической службы Вооруженных сил России

Праздник отмечается с 2007 года и связан с историческим фактом: 29 марта 1836 года в Военном министерстве Российской империи была введена должность юридического консультанта. Так появилась профессия военного юриста.

Сегодня поздравления принимают сотрудники правового департамента Минобороны, юридических отделов органов военного управления, военных комиссариатов и других структур. От их работы зависит законность принимаемых решений и соблюдение прав военнослужащих.

* Всемирный день фортепиано

Идея создания праздника принадлежит немецкому пианисту и композитору Нильсу Фраму. Его дата символична — он приходится на 88-й день года, по количеству клавиш стандартного фортепиано. В обычный год это 29 марта, в високосный — 28-е. Сегодня принимают поздравления музыканты, настройщики фортепиано, преподаватели и учащиеся музыкальных школ, училищ и вузов. Цель этого дня — популяризировать фортепианную музыку через концерты, фестивали и перформансы.

* День самопознания

Каждому человеку порой полезно остаться наедине со своими мыслями и чувствами, уделить время изучению своей личности, задуматься о своих ценностях, мечтах, целях. К этому призывает День самопознания. Психологи подтверждают: остановиться в суете и обратиться к внутреннему «Я» может быть очень полезно для развития личности.

* Международный день русалки

В мифологии русалка — это не диснеевская Ариэль с хвостом, а опасный дух в облике молодой девушки с распущенными волосами. Он слился с образом девы, которая вместо ног имеет рыбий хвост и живет в море. Необычный праздник в честь русалок предложил американский телеканал Freeform в 2018 году — в день премьеры сериала «Сирена», где русалки предстают как раз не добрыми созданиями из сказок, а мистическими и пугающими существами.

* День шампиньонов

Шампиньон — это самый популярный в мире культивируемый гриб. Его название происходит от французского champignon буквально означает «гриб». Праздник посвящен русскому селекционеру-овощеводу Ефиму Грачеву — выходцу из бедной крестьянской семьи, родившемуся 29 марта 1826 года. Несмотря на трудности, он упорно шел к своей цели: организовал на окраине Санкт-Петербурга хозяйство по выращиванию шампиньонов, спаржи и ранних овощей, которое давало до четырех тонн шампиньонов в год — треть потребностей столицы. Грачев не только успешно торговал своей продукцией, но и щедро делился опытом, публиковал статьи и даже издал первое в России руководство по разведению грибов. На Всемирной выставке в Париже в 1875 году он оказался в центре внимания, представив живую зеленую «шубу» из проросшего ячменя и гигантские плоды.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 марта в других странах

Национальный день сыра — Франция. Сыр — один из символов французской кухни. Во Франции производят более 500 его сортов. 29 марта кафе и рестораны составляют специальные «сырные меню», а производители устраивают дегустации.

День молодежи — Тайвань. Праздник ведет начало с 1934 года и посвящен памяти участников Хуахуаганского восстания в Гуанчжоу, в котором погибло много молодых людей. Сегодня в этот день чествуют достижения молодежи в науке, культуре и спорте, проходят концерты, флешмобы и выставки.

День ветеранов Вьетнамской войны — США. 29 марта 1973 года из Южного Вьетнама вывели последние американские боевые подразделения. Почти через полвека, в 2017-м, конгресс США объявил эту дату национальным праздником в честь всех, кто служил во Вьетнаме.

День памяти героев — Мадагаскар. Дата напоминает о восстании малагасийского народа против французских колонизаторов, начавшемся в 1947 году. Протест был жестоко подавлен, но заложил основу для будущей независимости страны.

Религиозные праздники 29 марта

* День памяти преподобной Марии Египетской

В пятую неделю Великого поста церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую, жившую на рубеже V-VI веков. Рано покинув родительский дом, девушка предалась порочной жизни. Но однажды Мария оказалась на корабле среди паломников, отправлявшихся на Святую Землю. Попав в Иерусалим и подходя к храму Воскресения Христова, она почувствовала, что не может сдвинуться с места — Господь не пускает по причине ее греховности. Девушку обуял ужас, который сменился глубоким покаянием, молитвами и обещанием изменить свою жизнь. Она удалилась в Иорданскую пустыню и полвека провела в уединении, посте и молитвах. Так через покаяние и многолетний духовный подвиг Мария Египетская стала образцом святости и беззаветного служения Богу.

* День памяти святого мученика Савина

Святой Савин жил в III веке и был правителем египетского города Гермополя. Во времена гонений на христиан он скрывался в отдаленной деревне вместе с единомышленниками. Его место убежища выдал за две золотые монеты нищий, которому Савин прежде не раз помогал. Мученика схватили, подвергли пыткам и утопили в Ниле вместе с шестью другими христианами.

* Вход Господень в Иерусалим у западных христиан

В западной традиции Вход Господень в Иерусалим, который отмечают за неделю до Пасхи, называется Пальмовым воскресеньем, тогда как православные называют его Вербным. Этот праздник открывает у католиков Страстную седмицу и посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим, где народ встречал его с пальмовыми ветвями.

Перед праздничной мессой проходит традиционное шествие вокруг или внутри храма. В этот день освящают пальмовые ветви (в умеренном климате их часто заменяют на вербу), которые верующие уносят домой и хранят в течение года. На богослужении читают отрывок о страданиях Христа — Страсти Господни.

Православная церковь 29 марта чтит память: • мученика Папы Ларандского;

• святого Серапиона, архиепископа Новгородского;

• апостола от 70-ти Аристовула, епископа Вританийского;

• священномученика Александра I, папы Римского;

• мученика Иулиана Аназарвского;

• священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских. Католическая церковь 29 марта вспоминает: • святого Бертольда;

• святого Евстахия, аббата монастыря Люксей;

• Глэдис, королеву, валлийскую святую;

• святого Гвинллиу, правителя Гвинлуга.

Камада Экадаши в индуизме

29 марта в индуистской традиции наступает Камада Экадаши — один из важнейших дней поста, приходящийся на 11-е лунные сутки светлой половины месяца чайтра (март-апрель). Название происходит от санскритского «кама» — желание, и «да» — дающий; считается, что этот пост исполняет самые заветные желания постящегося. По преданию из «Вараха-пураны» священный текст индуизма на санскрите, именно в этот день, благодаря посту и молитве, гандхарва Лалита, превращенная в демона-людоеда, обрела свое истинное обличье и воссоединилась с мужем. Верующие 29 марта воздерживаются от зерновых и бобовых, проводят время в молитве и размышлениях, а утром следующего дня разговляются.

Народные праздники и приметы 29 марта

* Саввин день

День памяти святого мученика Савина в народе получил название Саввин, или Тележный день. Снег к этому времени почти полностью таял и пора было пересаживаться с саней на телеги. Поэтому день посвящали проверке и мелкому ремонту повозок: их осматривали, прилаживали к ним оглобли, смазывали. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». После починки телеги в нее запрягали лошадь и обязательно делали круг по деревне, проверяя надежность повозки.

В Саввин день старались не браниться и не кричать, чтобы не накликать беду. Под запретом был тяжелый физический труд — день полагалось провести в молитвах и богоугодных разговорах.

* Приметы

Облака плывут высоко — будет тепло.

Воробьи расчирикались — к хорошей погоде.

Туман поутру — лето будет дождливым.

Какие исторические события произошли 29 марта

* 1461 год — возле деревни Таутон в Англии произошло самое кровопролитное сражение войны Алой и Белой розы, в нем погибло около 28 тыс. человек.

* 1778 год — английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер.

* 1848 год — Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов из-за образования на реке Ниагара ледяных пробок.

* 1891 год — российский император Александр III издал указ о закладке Великого сибирского пути — транссибирской железнодорожной магистрали.

* 1940 год — Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок — тонкой металлической нитью в бумаге.

* 1945 год — началась Надьканижско-Кермендская наступательная операция советских и болгарских войск против немецких подразделений в Венгрии.

* 1955 год — в Москве состоялась защита кандидатской диссертации Юрия Кнорозова, дешифровавшего письменность майя. Ученому была сразу присвоена степень доктора наук.

* 1968 год — в Москве прошли похороны Юрия Гагарина и инструктора Владимира Серегина, они погибли в результате крушения тренировочного самолета МиГ-15УТИ.

* 2010 год — в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли теракты, в результате которых погиб 41 человек.

Дни рождения и юбилеи 29 марта

* В 1561 году родился Санторио Санторио— итальянский врач, анатом, физиолог, первым использовавший термометр и измеритель пульса.

* В 1784 году родился Кирилл Хлебников — этнограф, этнолог и путешественник, директор Российско-Американской компании, биограф первооткрывателей Русской Америки.

* В 1899 году родился Лаврентий Берия — советский государственный и партийный деятель, руководитель органов госбезопасности.

* В 1918 году родился Александр Довженко — советский психотерапевт, нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования.

* В 1935 году родился Николай Анфимов — ученый-ракетостроитель, академик РАН, в 2000—2008 годах директор ЦНИИМАШ Росавиакосмоса.

* В 1936 году родился Станислав Говорухин — кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политик и общественный деятель, народный артист РФ.

* В 1951 году родился Александр Фатюшин — актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РСФСР.

Кто отмечает дни рождения

Певец Владимир Пресняков

* 84 года исполняется Борису Романову— актеру театра и кино, народному артисту Российской Федерации.

* 83 года исполняется Эрику Айдлу — британскому актеру, сценаристу, участнику комик-группы «Монти Пайтон».

* 69 лет исполняется Кристоферу Ламберту — французскому и американскому киноактеру, продюсеру, сценаристу, лауреату премии «Сезар».

* 66 лет исполняется Ю Несбё — норвежскому писателю, автору детективных романов, обладателю нескольких литературных премий, музыканту.

* 58 лет исполняется Владимиру Преснякову-младшему — эстрадному певцу, музыканту-клавишнику, композитору, танцору и актеру.

* 57 лет исполняется Ксении Хаировой — российской актрисе театра и кино.