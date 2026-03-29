Обломки дронов повредили учебное заведение в Тульской области

Миляев: учебное заведение в Узловой получило повреждения при атаке БПЛА
Семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что никто из жителей не пострадал.

«По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — отметил глава российского региона.

При этом в городе Узловая выявили повреждение учебного заведения. По словам Миляева, в здании в результате падения обломков сбитых БПЛА оказалось повреждено остекление.

29 марта пресс-служба министерства обороны России заявила, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 203 украинских дрона самолетного типа. Часть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, часть — в граничащих с Украиной областях (Белгородской, Курской и Брянской). Также воздушные цели нейтрализовали в Калужской, Псковской, Ленинградской, Тульской, Воронежской, Саратовской, Орловской, Новгородской, Самарской, Волгоградской, Тверской, Смоленской, Ростовской и Пензенской областях. Атаки отразили в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае.

Ранее в Белгородской области при детонации БПЛА пострадал мужчина.

 
