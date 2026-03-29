В небе над Россией за ночь уничтожили более 200 беспилотников

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и Калужской областями.
Кроме того, украинские беспилотники были ликвидированы над Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, а также Пензенской и Псковской областями.
Помимо этого БПЛА были уничтожены над Ростовской, Самарской, Саратовской и Смоленской, Тверской и Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и акваторией Черного моря.
В ночь на 29 марта в Ленинградской области перехватили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о пострадавших не поступала. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, на территории порта Усть-Луга произошло возгорание. Его тушат сотрудники экстренных служб.
В петербургском аэропорту Пулково на этом фоне вводили временные ограничения на работу. Воздушная гавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с компетентными органами, рассказали в Росавиации.
28 марта украинский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю в селе Бурчак в Запорожской области. В машине находилась семья с двумя маленькими детьми.
Ранее в Ярославле обломки беспилотника упали рядом с жилым домом.