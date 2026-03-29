Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Если будут ставить Украину выше Словакии». Фицо пригрозил заблокировать санкции против России и кредит Киеву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России, увязав позицию Братиславы с ситуацией вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Он проходит через территорию Украины и сейчас закрыт, как утверждает Киев, на ремонт после повреждения в ходе боевых действий. Братислава называет причины затянувшейся остановки «Дружбы» надуманными и считает, что дело в политике и ее пророссийской позиции. По словам Фицо, он не поддержит новые ограничения против России и кредит Украине, если интересы Словакии не будут учтены при решении энергетического спора.

Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что Словакия не поддержит новый санкционный пакет против России, если Еврокомиссия будет «отдавать предпочтение Украине» в ущерб интересам стран Евросоюза.

«Если Еврокомиссия будет ставить Украину выше Словакии, ей придется забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей готовности содействовать быстрому вступлению Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», — заявил премьер Словакии.

Причина конфликта: остановка «Дружбы»

Поводом для громкого заявления стал спор вокруг поставок российской нефти через территорию Украины по трубопроводу «Дружба». Как отметил Фицо, «уже два месяца через нефтепровод к нам не поступает российская нефть».

Поставки в Словакию и Венгрию были прекращены 27 января. В середине февраля словацкие власти объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.

Украина объясняет остановку техническими причинами после повреждения нефтепровода в ходе боевых действий против России. При этом, по словам словацкого премьера, доступ к месту предполагаемого повреждения до сих пор не предоставлен.

«Украинский президент остановил поток нефти, объяснив это повреждением нефтепровода, но до сих пор никого к месту предполагаемого повреждения не допустили», — заявил Фицо.

Читайте также
«Побеждают ненависть и одержимость Россией»

Фицо подчеркнул, что ситуация затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и весь регион Центральной Европы. По его словам, если бы поставки нефти по «Дружбе» продолжались, то в регионе не возникла сложная ситуация с бензином, цены на который растут на фоне ближневосточного кризиса.

«У нас не было бы никаких проблем с высокими ценами на топливо, но снова получается так, что побеждают ненависть и одержимость Россией», — заявил Фицо.

«Мы скорее сами себе навредим, будем себя наказывать, заставим людей платить больше за бензин и дизель и подвергнем их дефициту этих ресурсов, чем будем получать газ и нефть из России», — добавил премьер.

Он «совершенно не сомневается», что Еврокомиссия преследует и политические цели – «это означает ослабление действующей правительственной коалиции, которая позволяет себе иметь свою позицию». Еврокомиссия, по словам Фицо, «была бы значительно более довольна», если бы в Словакии было правительство, составленное либеральной оппозицией.

Читайте также
Заявление Фицо прозвучало на фоне существующих разногласий внутри Евросоюза. 23 февраля Венгрия наложила вето на решения по 20-му пакету антироссийских санкций и выделению кредита Украине в размере €90 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддержит решения, выгодные Киеву, до возобновления поставок нефти по «Дружбе».

В середине марта Фицо заявлял, что Евросоюз не должен ставить интересы Украины выше интересов государств–членов союза, таких как Словакия или Венгрия. Он также выражал недовольство, что Еврокомиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы глав государств и правительств ЕС.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!