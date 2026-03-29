В России ввели ограничения на работу двух аэропортов

Два российских аэропорта приостановили прием и отправку самолетов в связи с введением временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

Речь идет об аэропортах в Самаре и Бугульме.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 6:35 мск.

В ночь на 29 марта в нескольких аэропортах на территории России ввели ограничения на обслуживание рейсов. Воздушные гавани в Краснодаре, Пскове, Калуге и ряде других городов полностью приостанавливали прием и отправку самолетов. Петербургский аэропорт Пулково обслуживал рейсы по согласованию с компетентными органами.

Ограничения на работу аэропортов могут ввести по разным причинам, включая атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в течение ночи над территорией региона перехватили и уничтожили 18 украинских дронов. Информация о пострадавших не поступала. На фоне атаки местных жителей предупредили о возможном ограничении работы мобильного интернета.

Ранее правительство Ленобласти изменило режим работы из-за атак БПЛА.