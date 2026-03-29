Украина начала жить по московскому времени

Украина в ночь на 29 марта перешла на летнее время, которое совпадает с московским. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В 3 часа ночи жители страны перевели стрелки на час вперед — на 04:00. По московскому времени они будут жить до октября, пока не состоится переход на зимнее время.

Сезонный перевод часов сохраняется на Украине, несмотря на то, что Верховная рада еще в июле 2024 года приняла закон об отмене ежегодного перехода на летнее время. Спикер Рады Руслан Стефанчук, инициировавший законопроект, называл «геополитической задачей» отказ от московского времени и установление единого времени — киевского.

Согласно информации на сайте Рады, закон так и не был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Некоторые эксперты полагают, что политик опасается роста энергопотребления и значительных экономических потерь из-за отмены перехода на летнее время. Кроме того, Зеленский подчеркивал, что многие страны в Европе тоже переводят часы два раза в год.

Впервые на Украине начали переводить время на час вперед в 1981 году. Переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта. Обратно на зимнее время украинцы переводят часы в последнее воскресенье октября.

Ранее на Украине раскрыли число изучающих русский язык школьников.

 
