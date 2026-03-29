Дмитриев поддержал конгрессвумен Луну после ее встречи с депутатами ГД РФ

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что миротворцы одержат победу. Он опубликовал соответствующий пост на странице в социальной сети X.

«Миротворцы победят», — написал Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал одно из последних заявлений члена нижней палаты конгресса США Анны Пулины Луны. Парламентарий ответила осудившим ее встречу с депутатами Государственной думы РФ, указав, что они находятся на проигравшей стороне истории. Законодатель назвала своих критиков «злыми людьми с низким IQ» и обратила внимание, что они ничего не добились в вопросе реальных мирных переговоров с Москвой.

На этой неделе группа российских депутатов посетила Вашингтон по приглашению Анны Паулины Луны. 26 марта члены ГД РФ провели встречу с представителями американского конгресса, а на следующий день встретились с сотрудниками ряда ведомств администрации США и политологами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков счел заграничную поездку парламентариев «очень полезной».

Ранее депутат ГД РФ рассказал о планах конгресса США по созданию «русского кокуса».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!