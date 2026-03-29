Украинского комика ликвидировали в ходе боевых действий

Служивший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стендап-комик Артур Петров ликвидирован в Харьковской области. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила его жена Екатерина.

По словам супруги комика, ее муж был ликвидирован 18 марта. Она рассказала, что в ВСУ он служил с апреля 2025 года, а последние месяцы числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

«Запомните его смешным, пожалуйста», — написала Екатерина.

В мае прошлого года стало известно, что российские военные ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) 19-летнего Исаака Величко, героя мема, который появился более 10 лет назад, после того как он принял участие в украинском телешоу.

До этого Вооруженные силы России уничтожили в зоне СВО известного украинского комика Дмитрия Скрипника с позывным «Стендап». Отмечалось, что мужчина служил в в группе «Контакт 12» спецназа бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее украинского военного приговорили к пожизненному сроку за подрыв журналистки.