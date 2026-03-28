Потоп в Дагестане: авто плывут, животные гибнут, тысячи людей без света

Дагестан столкнулся с сильнейшим наводнением, вызванным мощными дождями и сильным ветром. В его столице Махачкале вода не только размыла дороги и унесла припаркованные автомобили, но и подтопила дома во многих районах города.

Спасатели эвакуируют жителей Махачкалы на лодках. О пострадавших людях сообщения не поступали, однако многим не удалось спасти домашний скот.

Более 300 тыс. человек в Дагестане остались без электричества.

«Страшно, никто не может остановить стихию. Примерно за 10 лет я такого тут не видел. Не знаю, что выше произошло и что привело к этому… Дожди бывали сильнее этого, но чтобы так вода поднималась — не видел», — рассказал местный житель «Газете.Ru».

В республике объявлен режим повышенной готовности.

