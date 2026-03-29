С Полежайкина из «Папиных дочек» взыскивают более 1,5 млн рублей долгов

С актера «Папиных дочек» Казакова принудительно взыскивают более 1,5 млн рублей
Судебные приставы принудительно взыскивают с актера Михаила Казакова более 1,5 млн рублей задолженности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Задолженность Казакова включает сумму неоплаченных кредитов в размере около 928 тысяч рублей, а также алименты и долги по исполнительным производствам.

По словам представителя правоохранительных органов, розыск имущества Казакова, объявленный специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов, больше не ведется.

Согласно банку исполнительных производств, в отношении Казакова открыты 10 исполнительных производств, рассмотрение 5 из них прекращено из-за невозможности найти должника, его имущество или счета (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона «Об исполнительном производстве»).

Казаков известе по роли в сериале «Папины дочки», где он сыграл одноклассника и молодого человека Галины Сергеевны — Ильи Полежайкина. Также с 2002 по 2009 год он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш».

В октябре прошлого года Казаков подал в суд на бывшую жену Елену. Актер утверждал, что сын после развода остался жить с ним, а дочь — с матерью. Затем СМИ обнаружили, что актер «Папиных дочек» находится в реестре должников по алиментам из-за обоих детей.

Ранее Полежайкина намеренно вырезали из новых «Папиных дочек».

 
