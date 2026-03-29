Два московских аэропорта перешли на особый режим работы

Аэропорты Домодедово и Внуково временно перешли на особый режим работы
Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

Отмечается, что из-за временных ограничений возможны корректировки в расписании полетов. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 27 марта Росавиация сообщила, что в московском аэропорту Внуково были введены ограничения на полеты. Они действовали примерно 20 минут — с 23:25 до 23:49 по московскому времени.

Тем временем Минобороны РФ уведомило, что за вечер субботы в небе над регионами России, включая Москву, было сбито 52 украинских беспилотника. Отмечается, что речь идет о периоде с 20:00 до 23:00 мск. Дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Брянской области, Курской области, Белгородской области, Смоленской области, Воронежской области, и Ростовской области, а также в Республике Крым и Московском регионе.

Ранее правительство Ленобласти начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак на регион.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!