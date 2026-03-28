«Должен целовать мне задницу». За что Трамп разнес наследного принца Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана во время форума в Майами, позволив себе грубую формулировку и одновременно упрекнув Эр-Рияд в недооценке своей политики. При этом еще недавно он публично хвалил саудовского лидера и называл его союзником США. О противоречивых заявлениях Трампа и реакции на них — в материале «Газеты.Ru».

От любви до ненависти

Президент США Дональд Трамп во время выступления на форуме в Майами позволил себе резкое высказывание в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, мероприятие проходило при поддержке самого королевства.

Комментируя отношения Вашингтона и Эр-Рияда, американский лидер заявил: «Мохаммед ибн Салман должен целовать мне задницу» .

Трамп также дал понять, что саудовский премьер, по его оценке, раньше не воспринимал его всерьез и ожидал увидеть в Белом доме «президента-неудачника» на фоне ослабления страны. Теперь же, как следует из его слов, ситуация изменилась и принцу стоит вести себя лояльнее.

«Мы встречались недавно. Он посмотрел на меня и сказал: «Знаете, это потрясающе. Год назад вы были мертвой страной, теперь вы самая крутая страна во всем мире»... Он не думал, что это произойдет... Он думал, что у Америки будет очередной президент-неудачник, чья страна испытывает упадок», — заявил Трамп.

При этом еще несколько дней назад он высказывался о саудовском лидере куда мягче — называл его воином и подчеркивал, что Эр-Рияд действует на одной стороне с США.

Эр-Рияд давил на Трампа?

По данным The New York Times, примерно неделю назад Мухаммед ибн Салман убеждал Дональда Трампа не сворачивать военную кампанию против Ирана, считая ситуацию шансом для серьезной перестройки региона.

«По словам лиц, которые узнали от чиновников США о таких разговорах, принц уверяет Трампа в необходимости продолжать войну с Ираном, аргументируя это тем, что кампания США и Израиля дает историческую возможность для перестройки Ближнего Востока», — отмечали журналисты.

Источники газеты добавили, что в ходе тех обсуждений саудовский лидер настаивал на продолжении боевых действий и попытке добиться устранения иранского руководства, которое в Эр-Рияде считают угрозой. По их словам, Мухаммед ибн Салман «приводил доводы, будто Иран представляет долгосрочную угрозу для Персидского залива, которую можно устранить, лишь избавившись от его правительства».

При этом сам Трамп, как следует из публикации, высказывал опасения по поводу возможного роста цен на нефть и экономических последствий. В ответ принц утверждал, что подобные риски носят временный характер.

Позже о давлении на Трампа сообщила и The Guardian. Как отметила газета, наследный принц действительно уговаривал Трампа продолжать войну с Ираном.

«[Мухаммед ибн Салман] финансово инвестировал в семью Трампа <…> но в конечном итоге взгляды саудитов и всего Персидского залива были отодвинуты на второй план желаниями Биньямина Нетаньяху», — заявила старший политический сотрудник Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе.

Официального ответа Эр-Рияда на оскорбление со стороны Трампа пока не было.

Как принца принимали в Белом доме

В ноябре 2025 года Дональд Трамп встретил Мухаммеда ибн Салмана в Белом доме с максимальными почестями — церемония прошла на южной лужайке, где заранее выстроили почетный караул.

Перед прибытием делегации на площадке появились официальные представители обеих сторон, а затем под торжественную музыку вышел сам Трамп. В момент встречи он пожал принцу руку, приобнял его за плечо и что-то сказал, после чего они продолжили разговор уже во время совместной фотосессии. В небе над резиденцией в это время пролетели американские истребители, а провожая гостя внутрь, Трамп вновь жестом подчеркнул расположение, положив руку ему на спину.

Тогда же Трамп отмахнулся от вопроса об убийстве саудовскими спецслужбами журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году. Президент США назвал его «чрезвычайно противоречивым» и непопулярным, добавив, что «всякое случается», сообщала The Guardian.