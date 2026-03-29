В Москве рекордно потеплеет в воскресенье

В Москве ожидается переменная облачность и до 18 градусов тепла 29 марта

Переменная облачность без осадков и до 18°C ожидаются в Москве 29 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 16 - 18°C. При этом в ночь на понедельник она может опуститься до 2°C. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Московской области 29 марта температура будет колебаться от 13°C до 18°C. В ночь на 30 марта столбики термометров могут опуститься до -1°C.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что на юге европейской части России ожидается плохая погода с ливнями, грозами и ветром до 28 м/с. Она отметила, что сложные погодные условия прогнозируются в большинстве республик Северного Кавказа, за исключением Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

28 марта сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста.

Ранее москвичам пообещали аномальные температуры.