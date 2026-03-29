Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве рекордно потеплеет в воскресенье

В Москве ожидается переменная облачность и до 18 градусов тепла 29 марта
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Переменная облачность без осадков и до 18°C ожидаются в Москве 29 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 16 - 18°C. При этом в ночь на понедельник она может опуститься до 2°C. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Московской области 29 марта температура будет колебаться от 13°C до 18°C. В ночь на 30 марта столбики термометров могут опуститься до -1°C.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что на юге европейской части России ожидается плохая погода с ливнями, грозами и ветром до 28 м/с. Она отметила, что сложные погодные условия прогнозируются в большинстве республик Северного Кавказа, за исключением Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

28 марта сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста.

Ранее москвичам пообещали аномальные температуры.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!