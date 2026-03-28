США подтвердили переброску морпехов на Ближний Восток. Трампу обещали «новый Вьетнам»

3,5 тыс. морпехов прибыли на Ближний Восток на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе. Дональд Трамп, по данным американских СМИ, ищет способ выйти из конфликта через переговоры, не исключая эскалации при их срыве. О наращивании сил, рисках войны и позиции сторон — в материале «Газеты.Ru».

Трамп пошел ва-банк

США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток. Центральное командование сообщило о прибытии десантного корабля USS Tripoli.

U.S. Central Command/X

«Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства», — следует из публикации.

Параллельно в США обсуждают возможное развитие военного сценария. Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд несколько дней назад со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе, включая председателей комитетов по вооруженным силам, сообщил о подготовке наземной операции.

«[Источники] дают ясно понять, что наземная операция в Иране запланирована и может начаться в ближайшее время», — написал он.

По информации WSJ, рассматривается вариант задействовать морскую пехоту для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, чтобы восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Ранее Financial Times и Newsmax писали об ускоренной переброске тысяч морпехов и кораблей в регион. Axios также сообщал, что администрация США изучает сценарии с оккупацией или блокадой одного из островов.

Позиция Ирана

В Тегеране, в свою очередь, предупредили: попытка взять под контроль остров Харк может вызвать «беспрецедентный» ответ. Иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари ранее заявлял, что Тегеран готов при необходимости установить контроль над прибрежными районами Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов . На этом фоне CNN сообщал, что в последние недели Иран усиливает оборону острова Харк: туда перебрасывают дополнительные силы и готовят позиции на случай возможного вторжения.

Одновременно в Тегеране дают понять, что к уступкам не готовы. Представители Корпуса стражей исламской революции в жесткой форме сигнализировали Вашингтону, что попытки выдать ситуацию за переговорный процесс не изменят реального положения дел. Власти Исламской Республики отмечали: давление и военные действия не приведут к восстановлению стабильности или снижению цен на энергоресурсы, а иностранное присутствие в регионе недопустимо.

Вопрос возможной наземной операции тоже воспринимают крайне остро. В профильных структурах Ирана заявляют, что к такому сценарию готовились годами и рассматривают его как прямой вызов, на который готовы ответить . При этом в Тегеране фактически исключают компромиссные варианты урегулирования, настаивая на выполнении собственных условий.

Взгляд из России

В России перспективы возможной наземной операции США против Ирана оценивают крайне мрачно. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что такой сценарий может обернуться для Вашингтона тем же, чем когда-то стала война во Вьетнаме, — затяжным конфликтом без внятного выхода.

По его словам, попытка «залезть» в крупную сухопутную кампанию вдали от американской территории грозит повторением старой ошибки. Медведев напомнил, что во Вьетнаме США вели войну в чужой стране за тысячи миль от дома и в течение 10 лет так и не смогли найти достойного выхода из этого противостояния. С похожей оценкой выступил и первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«К сожалению, он (сценарий наземной операции. — «Газета.Ru») вполне реален. Другое дело, что, на мой взгляд, если американцы действительно пойдут на наземную операцию, она почти наверняка закончится для них неудачно», — сказал Джабаров «Парламентской газете».

Американист Малек Дудаков, в свою очередь, связал продление моратория США на удары по иранской энергетике с попыткой дожать Тегеран политически.