В Японии сформированы подразделения ВС для информационной войны

Специальные подразделения для информационной войны созданы в ВМС и сухопутных войсках Японии. Военные займутся проблемами информационной безопасности, а также борьбой с распространением ложных сведений, сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что на флоте численность информационного подразделения составит около 3,2 тысяч человек. Одновременно в Национальном разведывательном управлении Японии, которое планирует начать в ближайшее время, будет организован спецотдел по борьбе с дезинформацией в социальных сетях.

Основная задача спецотдела заключается в том, чтоб предотвращать попытки иностранных сил влиять на общественное мнение в стране и воздействовать на результаты выборов, пишут журналисты. Новое подразделение разведки сможет требовать от интернет-провайдеров удалять как отдельные сообщения, так и блокировать аккаунты, которые могут быть использованы для дезинформации.

До этого Москва выразила Токио протест в связи с учениями у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «провокационная активность» Токио создает потенциальную угрозу для безопасности российских границ. Такое заявление сделал МИД РФ после японо-американских учений Resolute Dragon, прошедших в сентябре прошлого года.

Ранее РФ «передала привет» новому премьеру Японии Санаэ Такаити пролетом стратегических бомбардировщиков.

 
